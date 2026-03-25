ЦАХАЛ ликвидировал командные центры "Хезболлах" на юге Ливана
- 25 марта, 2026
- 09:20
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командных центров радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
Отмечается, что в ходе операции подразделения ЦАХАЛ также ликвидировали склад оружия группировки.
"Войска ЦАХАЛ продолжают проведение точечной наземной операции на юге Ливана с целью укрепления передовых оборонительных позиций и защиты населенных пунктов на северной границе", - говорится в сообщении.
