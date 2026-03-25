ЦАХАЛ ликвидировал командные центры "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командных центров радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Отмечается, что в ходе операции подразделения ЦАХАЛ также ликвидировали склад оружия группировки.

"Войска ЦАХАЛ продолжают проведение точечной наземной операции на юге Ливана с целью укрепления передовых оборонительных позиций и защиты населенных пунктов на северной границе", - говорится в сообщении.