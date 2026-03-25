İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah"ın komanda mərkəzlərini dağıdıb
- 25 mart, 2026
- 09:30
İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda radikal "Hizbullah" qruplaşmasının komanda mərkəzlərini dağıdıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, əməliyyat zamanı İsrail ordusunun bölmələri qruplaşmanın silah anbarını da məhv ediblər.
"İsrail Müdafiə Ordusu qoşunları ön xəttə müdafiə mövqelərini möhkəmləndirmək və şimal sərhədindəki yaşayış məntəqələrini qorumaq məqsədilə Livanın cənubunda quru əməliyyatını davam etdirir", - məlumatda bildirilib.
