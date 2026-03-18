ЦАХАЛ: Израиль завершил волну ударов по командным центрам Ирана
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 10:09
Израиль завершил волну ударов по командным центрам Ирана в Тегеране.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам Ирана", - сказано в сообщении.
Отмечается, что нанесены удары по штабу подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), по командному центру, связанному с баллистическими ракетами, а также по центру материально-технического обслуживания сил внутренней безопасности.
В ЦАХАЛ также сообщили, что нанесены удары по иранским системам ПВО.
