ЦАХАЛ: Из Ливана по северу Израиля выпущено пять ракет

Из Ливана по северной части Израиля было выпущено пять ракет, что вызвало срабатывание сирен.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Часть ракет была перехвачена средствами ПВО, а другим было позволено поразить открытые пространства в соответствии с протоколом", - сказано в заявлении.

Сообщений о пострадавших нет.