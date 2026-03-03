Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЦАХАЛ: Из Ливана по северу Израиля выпущено пять ракет

    Из Ливана по северной части Израиля было выпущено пять ракет, что вызвало срабатывание сирен.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "Часть ракет была перехвачена средствами ПВО, а другим было позволено поразить открытые пространства в соответствии с протоколом", - сказано в заявлении.

    Сообщений о пострадавших нет.

    Livandan İsrailin şimalına beş raket atılıb
    IDF: Five rockets launched from Lebanon at northern Israel

