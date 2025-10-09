Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    ЦАХАЛ готовится вывести войска из Газы

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 10:41
    ЦАХАЛ готовится вывести войска из Газы

    ЦАХАЛ объявила о начале подготовки к частичному выводу войск из сектора Газа в рамках соглашения с ХАМАС о прекращении огня.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    "В соответствии с указаниями политического руководства и на основе оценки текущей обстановки начата оперативная подготовка к реализации соглашения", - говорится в сообщении.

    İsrail ordusu Qəzzadan qoşunlarını çıxarmağa hazırlaşır
    IDF readying to pull back troops in Gaza

