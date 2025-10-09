ЦАХАЛ готовится вывести войска из Газы
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 10:41
ЦАХАЛ объявила о начале подготовки к частичному выводу войск из сектора Газа в рамках соглашения с ХАМАС о прекращении огня.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"В соответствии с указаниями политического руководства и на основе оценки текущей обстановки начата оперативная подготовка к реализации соглашения", - говорится в сообщении.
