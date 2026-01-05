Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

Военная операция США способна обострить нестабильность в Венесуэле, негативно повлиять на весь латиноамериканский регион, а также создать опасный прецедент в международных отношениях.

Как передает Report, с таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которое зачитала на заседании Совета Безопасности ООН его заместитель Розмари Дикарло.

"Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами", - говорится в письменном заявлении Гутерриша, посвященном американской операции в Венесуэле.

Он заявил о необходимости строго придерживаться принципов международного права в связи с последними событиями в Венесуэле.

"В ситуациях столь запутанных и сложных, как та, с которой мы столкнулись сейчас, важно придерживаться принципов", - отметила Дикарло.

Гутерриш выделил несколько ключевых аспектов, которые должны быть соблюдены: уважение к Уставу ООН для обеспечения мира и безопасности, а также уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств.

Генсек ООН особо отметил запрет на угрозу силой или ее применение, заявив, что "власть закона должна возобладать". По его словам, в международном праве уже существуют необходимые инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и вопросы прав человека.

"Это тот путь, которым нам необходимо идти", - заключил глава ООН.