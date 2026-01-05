Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 19:32
    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Военная операция США способна обострить нестабильность в Венесуэле, негативно повлиять на весь латиноамериканский регион, а также создать опасный прецедент в международных отношениях.

    Как передает Report, с таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которое зачитала на заседании Совета Безопасности ООН его заместитель Розмари Дикарло.

    "Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами", - говорится в письменном заявлении Гутерриша, посвященном американской операции в Венесуэле.

    Он заявил о необходимости строго придерживаться принципов международного права в связи с последними событиями в Венесуэле.

    "В ситуациях столь запутанных и сложных, как та, с которой мы столкнулись сейчас, важно придерживаться принципов", - отметила Дикарло.

    Гутерриш выделил несколько ключевых аспектов, которые должны быть соблюдены: уважение к Уставу ООН для обеспечения мира и безопасности, а также уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств.

    Генсек ООН особо отметил запрет на угрозу силой или ее применение, заявив, что "власть закона должна возобладать". По его словам, в международном праве уже существуют необходимые инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и вопросы прав человека.

    "Это тот путь, которым нам необходимо идти", - заключил глава ООН.

    Антониу Гутерриш ООН Венесуэла Совбез ООН Операция США в Венесуэле
    Quterreş: ABŞ-nin əməliyyatı Venesueladakı qeyri-sabitliyi kəskinləşdirə bilər

    Последние новости

    20:00
    Фото

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    19:57

    Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

    Другие страны
    19:47

    Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

    Внутренняя политика
    19:46

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    19:39

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    19:32

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    19:26

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    19:20

    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Другие страны
    19:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    Лента новостей