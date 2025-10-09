İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İsrail ordusu Qəzzadan qoşunlarını çıxarmağa hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:48
    İsrail ordusu Qəzzadan qoşunlarını çıxarmağa hazırlaşır

    İsrail ordusu (IDF) HƏMAS-la atəşkəs razılaşması çərçivəsində Qəzza zolağından qoşunların qismən çıxarılmasına hazırlıqların başlandığını elan edib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Siyasi rəhbərliyin göstərişlərinə uyğun olaraq və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi əsasında razılaşmanın həyata keçirilməsi üçün hazırlıqlara başlanılıb", - məlumatda bildirilib.

    ЦАХАЛ готовится вывести войска из Газы
    IDF readying to pull back troops in Gaza

