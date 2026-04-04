    • 04 апреля, 2026
    • 15:06
    ЦАХАЛ атаковал позиции Аль-Кудс и Исламского джихада в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила очередную волну ударов по Ливану, целью которых был ливанский корпуса сил "Аль-Кудс".

    Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, ЦАХАЛ нанес серию ударов по инфраструктуре организации, в частности штабам "Аль-Кудс".

    "Ливанский корпус служит связующим звеном между "Хезболлах" и Ираном, а также органом, поддерживающим наращивание и укрепление власти "Хезболлах", - говорится в заявлении.

    В ЦАХАЛ добавили, что нанесли удары также по двум позициям организации "Исламский джихад", которые использовались для координации с "Хезболлах" и планирования операций против Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Ливан Израиль Исламский джихад
    İsrail Livanda "Əl-Qüds" və "İslami Cihad"ın mövqelərinə hücum edib
    IDF strikes Al Quds and Islamic Jihad positions in Lebanon

