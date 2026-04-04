ЦАХАЛ атаковал позиции "Аль-Кудс" и "Исламского джихада" в Ливане
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 15:06
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила очередную волну ударов по Ливану, целью которых был ливанский корпуса сил "Аль-Кудс".
Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, ЦАХАЛ нанес серию ударов по инфраструктуре организации, в частности штабам "Аль-Кудс".
"Ливанский корпус служит связующим звеном между "Хезболлах" и Ираном, а также органом, поддерживающим наращивание и укрепление власти "Хезболлах", - говорится в заявлении.
В ЦАХАЛ добавили, что нанесли удары также по двум позициям организации "Исламский джихад", которые использовались для координации с "Хезболлах" и планирования операций против Израиля.
