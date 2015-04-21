Бывший президент Египта Мурси приговорен к 20 годам тюрьмы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира приговорил сегодня бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и еще 12 лидеров "Братьев-мусульман" к 20 годам тюрьмы строгого режима по делу о трагических событиях у президентского дворца "Аль-Иттихадия" в египетской столице в конце 2012 года. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, в числе осужденных - лидеры группировки Мухаммед аль-Бельтаги и Исам аль-Арьян. Еще двое фигурантов дела получили по 10 лет тюрьмы.

3 июля 2013 года после многодневных массовых выступлений армия Египта объявила о низложении президента Мурси, приостановке действия конституции. С этого момента Мурси находится под арестом. 26 июля 2013 года генпрокуратура распорядилась официально арестовать Мурси на 15 суток по обвинению сразу по нескольким статьям: шпионаж и госизмена, побег из тюрьмы в дни массовых антиправительственных выступлений в начале 2011 года, а также сотрудничество с палестинским движением ХАМАС, подстрекательство к убийству демонстрантов и гибель заключенных.