Бывший наемный убийца: Президент Филиппин приказывал без суда убивать преступников

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Бывший наемный убийца из Филиппин сообщил, что действующий президент страны Родриго Дутерте в бытность мэром города Давао приказывал без суда убивать преступников и своих оппонентов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В ходе сенатских слушаний, посвященных внесудебным расправам, Эдгар Матобато рассказал, что Дутерте лично инструктировал его и других наемных убийц, как совершать подобные преступления.

По его словам, в результате подобных внесудебных расправ были убиты около тысячи человек. Сам Дутерте ранее отрицал свою причастность к убийствам преступников.