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Бывшего президента Сьерра-Леоне оштрафовали на $15 млн по делу о коррупции

Бывшего президента Сьерра-Леоне оштрафовали на $15 млн по делу о коррупции Суд Сьерра-Леоне обязал экс-президента Эрнеста Бэя Корому, подозреваемого в попытке организовать госпереворот, выплатить штраф в $15 млн по делу о коррупции.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 01:49
Бывшего президента Сьерра-Леоне оштрафовали на $15 млн по делу о коррупции

Суд Сьерра-Леоне обязал экс-президента Эрнеста Бэя Корому, подозреваемого в попытке организовать госпереворот, выплатить штраф в $15 млн по делу о коррупции.

Как сообщает Report, апелляционный суд Фритауна отклонил доводы защиты бывшего президента, и постановил выплатить штраф в течение 30 дней.

При этом обвиняемый намерен обжаловать решение суда, заявил агентству его адвокат Джозеф Фицджеральд Камара.

Напомним, что Эрнест Бей Корома входит в круг подозреваемых в организации неудавшейся попытки государственного переворота 26 ноября. 7 декабря полиция Сьерра-Леоне вызвала бывшего президента на допрос в рамках расследования попытки госпереворота. Власти западноафриканской страны ввели ряд ограничений в отношении Коромы, в том числе ограничили его передвижение и круг общения.

26 ноября президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм в городе Фритаун. Также поступала информация о стрельбе на улицах столицы и о нападении на центральную тюрьму, в результате которого сбежали около 1 890 заключенных. Впоследствии министр информации Сьерра-Леоне Чернор Маджу Ба назвал это неудавшейся попыткой государственного переворота.

По словам генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне Уильяма Файя Селлу, допросы экс-главы государства будут продолжаться до вынесения решения о его причастности к событиям 26 ноября.

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