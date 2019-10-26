Бутина вылетела из Майами в Москву - ОБНОВЛЕНО

Гражданка России Мария Бутина прибудет в субботу в Москву после ее депортации властями США из Майами (штат Флорида) рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

"Она вылетела 6-часовым рейсом (то есть в 18:00 по местному времени)", - сказал американский юрист. Речь идет о рейсе SU-111, который прибывает в аэропорт Шереметьево в районе полудня.

Пресс-служба Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США подтвердила депортацию Бутиной.

"Гражданка России, которая была осуждена за сговор с целью ведения деятельности в качестве агента иностранного правительства, была депортирована из США в пятницу сотрудниками Иммиграционно-таможенной службы, выполнявшими судебный ордер о депортации", - говорится в заявлении, переданном ТАСС.

"Мария Валерьевна Бутина вылетела из международного аэропорта Майами прямым рейсом в Москву приблизительно в 18:00 по местному времени (01:00 мск 26 октября)", - отметили в ведомстве.

***18:00 - 25.10.2019

Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал NBC.