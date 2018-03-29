Бунт в венесуэльской тюрьме, 78 погибших

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В результате бунта и пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле погибли 78 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают СМИ Латинской Америки.

Официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет вообще, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв – это радио Noticias Caracol, газета Clarin, канал NTN24 среди прочих.

По данным СМИ, среди жертв – 10 женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.