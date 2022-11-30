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Бундестаг одобрил резолюцию, определяющую голодомор как геноцид

Бундестаг одобрил резолюцию, определяющую голодомор как геноцид Германский Бундестаг (парламент) одобрил резолюцию, в которой голодомор - массовый голод в СССР в начале 1930-х годов - характеризуется как геноцид.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 22:52
Бундестаг одобрил резолюцию, определяющую голодомор как геноцид

Германский Бундестаг (парламент) одобрил резолюцию, в которой голодомор - массовый голод в СССР в начале 1930-х годов - характеризуется как геноцид.

Как передает Report, трансляция заседания велась на сайте парламента ФРГ.

Документ подготовили и внесли на обсуждение фракции как правящих в ФРГ партий (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и свободные демократы), так и оппозиционного консервативного блока ХДС/ ХСС.

За резолюцию проголосовали депутаты вышеназванных политических сил. Парламентарии от фракций Левой партии и "Альтернативы для Германии" воздержались.

В документе утверждается, что "от голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее регионы, производившие зерно".

"Тем самым с сегодняшней перспективы напрашивается историко-политическое обозначение тех событий как геноцид. Германский Бундестаг разделяет мнение о такой классификации", - говорится в резолюции.

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Версия на азербайджанском языке Bundestaq Qolodomoru soyqırım kimi tanıyan qətnaməni təsdiqləyib

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