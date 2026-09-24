Брюссель обеспокоен планами Вашингтона ограничить экспорт дизеля в Европу
- 24 сентября, 2026
- 15:18
Евросоюз поддерживает контакты с США на фоне сообщений о возможном введении Белым домом запрета на экспорт дизельного топлива, в том числе в страны ЕС.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл.
"Европейский союз с обеспокоенностью относится к сообщениям о планах США запретить экспорт дизеля, в том числе в Европейский союз", - сказал Гилл, добавив, что возможное нарушение поставок может негативно отразиться на обеих сторонах, так как энергосотрудничество между ЕС и США "является взаимовыгодным".
"Мы ожидаем, что партнеры будут консультироваться друг с другом до принятия мер, которые затрагивают общие рынки", - сказал Гилл, отметив, что контакты ЕС с американской администрацией продолжаются.
При этом он отказался раскрывать детали дипломатических контактов с Вашингтоном, заявив лишь, что ЕС "на высшем уровне" доводит до американской стороны позицию о возможных негативных последствиях запрета.
Другой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в свою очередь отметила, что ЕС внимательно следит за ситуацией на рынке и за безопасностью поставок совместно с государствами-членами.
"На данный момент конкретной нехватки дизеля в Европейском союзе нет", - сказала она.
По ее словам, США являются одним из крупных поставщиков дизельного топлива для ЕС. В августе доля американских поставок составляла почти 50%.
Она также отметила, что импорт энергоресурсов из США является частью стратегии ЕС по диверсификации источников энергии, начатой после 2022 года.
Следующее заседание Группы координации нефти ЕС состоится во вторник и позволит оценить ситуацию с поставками в государствах-членах, сказала Итконен.