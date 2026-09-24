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    Брюссель обеспокоен планами Вашингтона ограничить экспорт дизеля в Европу

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 15:18
    Брюссель обеспокоен планами Вашингтона ограничить экспорт дизеля в Европу

    Евросоюз поддерживает контакты с США на фоне сообщений о возможном введении Белым домом запрета на экспорт дизельного топлива, в том числе в страны ЕС.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл.

    "Европейский союз с обеспокоенностью относится к сообщениям о планах США запретить экспорт дизеля, в том числе в Европейский союз", - сказал Гилл, добавив, что возможное нарушение поставок может негативно отразиться на обеих сторонах, так как энергосотрудничество между ЕС и США "является взаимовыгодным".

    "Мы ожидаем, что партнеры будут консультироваться друг с другом до принятия мер, которые затрагивают общие рынки", - сказал Гилл, отметив, что контакты ЕС с американской администрацией продолжаются.

    При этом он отказался раскрывать детали дипломатических контактов с Вашингтоном, заявив лишь, что ЕС "на высшем уровне" доводит до американской стороны позицию о возможных негативных последствиях запрета.

    Другой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в свою очередь отметила, что ЕС внимательно следит за ситуацией на рынке и за безопасностью поставок совместно с государствами-членами.

    "На данный момент конкретной нехватки дизеля в Европейском союзе нет", - сказала она.

    По ее словам, США являются одним из крупных поставщиков дизельного топлива для ЕС. В августе доля американских поставок составляла почти 50%.

    Она также отметила, что импорт энергоресурсов из США является частью стратегии ЕС по диверсификации источников энергии, начатой после 2022 года.

    Следующее заседание Группы координации нефти ЕС состоится во вторник и позволит оценить ситуацию с поставками в государствах-членах, сказала Итконен.

    Олаф Гилл Анна-Кайса Итконен Экспорт энергоносителей Европейский союз (ЕС) Соединенные Штаты Америки (США) Европейская комиссия
    Brüssel Vaşinqtonun Avropaya dizel ixracını məhdudlaşdırmaq planlarından narahatdır
    EU continues contacts with US over possible diesel export ban
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