Brüssel Vaşinqtonun Avropaya dizel ixracını məhdudlaşdırmaq planlarından narahatdır
- 24 sentyabr, 2026
- 15:35
Avropa İttifaqı (Aİ) Ağ Ev tərəfindən dizel yanacağının ixracına, o cümlədən Aİ ölkələrinə mümkün qadağa tətbiq ediləcəyi barədə xəbərlər fonunda ABŞ ilə təmasları davam etdirir.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Brüsseldə keçirilən brifinqdə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Olaf Gill bildirib.
"Avropa İttifaqı ABŞ-nin dizel ixracını, o cümlədən Aİ-yə qadağan etmək planları barədə xəbərlərə narahatlıqla yanaşır. Biz gözləyirik ki, tərəfdaşlar ümumi bazarlara təsir edən tədbirlər görməzdən əvvəl bir-biri ilə məsləhətləşəcəklər", - Gill deyib və əlavə edib ki, tədarükün mümkün pozulması hər iki tərəfə mənfi təsir göstərə bilər, çünki Aİ və ABŞ arasında enerji əməkdaşlığı "qarşılıqlı faydalıdır".
Avropa Komissiyasının digər nümayəndəsi Anna-Kaysa İtkonen isə qeyd edib ki, Aİ üzv dövlətlərlə birlikdə bazardakı vəziyyəti və tədarükün təhlükəsizliyini diqqətlə izləyir.
"Hazırda Avropa İttifaqında konkret dizel qıtlığı yoxdur", - o bildirib.
İtkonenin sözlərinə görə, ABŞ Aİ üçün iri dizel yanacağı tədarükçülərindən biridir. Avqust ayında ABŞ tədarüklərinin payı təxminən 50% təşkil edib.
O həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-dən enerji resurslarının idxalı Aİ-nin 2022-ci ildən sonra başlayan enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi strategiyasının bir hissəsidir.
Aİ-nin Neft üzrə Koordinasiya Qrupunun növbəti iclası çərşənbə axşamı keçiriləcək və üzv dövlətlərdəki tədarüklə bağlı vəziyyəti qiymətləndirməyə imkan verəcək.