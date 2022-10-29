О нас

Британское Минобороны отвергло причастность к подрыву "Северных потоков"

Британское Минобороны отвергло причастность к подрыву "Северных потоков" Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", назвав "выдумкой" сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы.
Другие страны
29 октября 2022 г. 17:17
Британское Минобороны отвергло причастность к подрыву Северных потоков

Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", назвав "выдумкой" сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий текст размещен на его странице в Twitter.

Согласно версии британского военного ведомства, "российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба".

Отметим, что ранее в субботу Минобороны РФ обвинило британских специалистов в причастности к подрыву "Северных потоков".

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", - сообщили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UK denies involvement in blowing up Nord Stream pipelines

Самое читаемое

Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi