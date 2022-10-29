Британское Минобороны отвергло причастность к подрыву "Северных потоков"

Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", назвав "выдумкой" сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы.

Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", назвав "выдумкой" сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий текст размещен на его странице в Twitter.

Согласно версии британского военного ведомства, "российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба".

Отметим, что ранее в субботу Минобороны РФ обвинило британских специалистов в причастности к подрыву "Северных потоков".

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", - сообщили в ведомстве.