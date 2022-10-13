В МИД РФ выразили протест послам Германии, Дании и Швеции

В МИД России выразили протест послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на "Северных потоках".

В МИД России выразили протест послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на "Северных потоках".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Главы дипмиссий были вызваны в связи с отказом в привлечении России к расследованию.

"Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО "Газпром" к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий, совершенных 26-27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что появилась информация о привлечении США к расследованию инцидентов на "Северных потоках". Поэтому если российские специалисты не будут участвовать в процессе, то Москва не признает никакие "псевдорезультаты" расследования ЧП.

Ранее Швеция заявила о том, что завершила расследование утечек в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".