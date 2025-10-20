Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 06:52
Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, которые угрожают их военным базам.
Как передает Report, об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источники.
"Войскам будут даны новые права - сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании", - сказано в статье.
Планируется, что об этом официально объявит в понедельник, 20 октября, глава британского Министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов.
Ранее СМИ писали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов ряда стран. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.
