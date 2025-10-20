Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 06:52
    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, которые угрожают их военным базам.

    Как передает Report, об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источники.

    "Войскам будут даны новые права - сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании", - сказано в статье.

    Планируется, что об этом официально объявит в понедельник, 20 октября, глава британского Министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов.

    Ранее СМИ писали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов ряда стран. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.

    Великобритания беспилотники
    Britaniyada hərbi bazaları təhdid edən dronların vurulmasına icazə veriləcək

    Последние новости

    07:37

    США 20 октября объявят о повышении пошлин в отношении Колумбии

    Другие страны
    07:20

    В ТРСК объявлены окончательные результаты голосования на выборах президента

    Другие страны
    06:52

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    Другие страны
    06:14

    Самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

    Инфраструктура
    06:09

    Китай в январе - сентябре сократил импорт нефти из РФ на 8,1%

    Другие страны
    05:37

    Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

    Другие страны
    05:21

    Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

    Другие страны
    04:52

    СМИ: ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026

    Футбол
    04:17

    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Другие страны
    Лента новостей