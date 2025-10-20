İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Britaniyada hərbi bazaları təhdid edən dronların vurulmasına icazə veriləcək

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 07:46
    Britaniyada hərbi bazaları təhdid edən dronların vurulmasına icazə veriləcək

    Böyük Britaniyada hərbçilərə onların hərbi bazalarını təhdid edən dronları vurmağa icazə veriləcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Telegraph" nəşri mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    "Qoşunlara yeni hüquqlar veriləcək - Böyük Britaniyanın hərbi bazalarını təhdid edən dronları vurmaq", - məqalədə qeyd olunub.

    Bu barədə rəsmi açıqlamanın 20 oktyabr, bazar ertəsi günü Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili tərəfindən verilməsi planlaşdırılır. Nəşrin həmsöhbətinin bildirdiyinə görə, bu icazə yalnız hərbi obyektlərə aid olacaq.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl KİV-də bir sıra ölkələrin hava limanları yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatlarının aşkar edilməsi barədə məlumatlar yayılıb. Belə insidentlər Danimarka, Norveç və Almaniyada qeydə alınıb.

    PUA Böyük Britaniya Dron
    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    Son xəbərlər

    08:38

    Buryatiyada zəhərlənənlərin sayı 89-a çatıb

    Region
    08:21

    Boliviyada keçirilən prezident seçkilərində Rodriqo Paz qalib gəlib

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:04

    ABŞ oktyabrın 20-də Kolumbiyaya qarşı rüsumların artırılacağını elan edəcək

    Digər ölkələr
    07:46

    Britaniyada hərbi bazaları təhdid edən dronların vurulmasına icazə veriləcək

    Digər ölkələr
    07:20

    Çin yanvar-sentyabr aylarında Rusiyadan neft idxalını 8,1% azaldıb

    Digər ölkələr
    07:14

    ŞKTR-də keçirilən prezident seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    06:31

    Tramp: Rəfahda atəşkəsin pozulmasının arxasında HƏMAS üsyançıları dayanır

    Digər ölkələr
    06:12

    Bakıya uçan AZAL təyyarəsi Sankt-Peterburq aeroportuna geri dönüb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti