Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"

Британским госслужащим запретили использовать термин "Brexit", означающий выход Великобритании из Евросоюза.

Британским госслужащим запретили использовать термин "Brexit", означающий выход Великобритании из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.

Отмечается, что правительственный стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать слова "Brexit", которое должно использоваться только в случае необходимости в "историческом контексте". По данным издания, персоналу также рекомендовали избегать термина "переходный период", который относится к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода.

"Использовать "31 декабря 2020 года" вместо "Brexit" или "когда Великобритания покинула ЕС", использовать "до 31 декабря 2020" вместо "во время переходного периода", использовать "после 1 января 2021 года" вместо "после переходного периода", - приводит издание выдержки из документа.