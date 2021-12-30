О нас
Report Georgia
Аудио новости

Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"

Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit" Британским госслужащим запретили использовать термин "Brexit", означающий выход Великобритании из Евросоюза.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 18:42
Британским госслужащим запретили использовать слово Brexit

Британским госслужащим запретили использовать термин "Brexit", означающий выход Великобритании из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.

Отмечается, что правительственный стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать слова "Brexit", которое должно использоваться только в случае необходимости в "историческом контексте". По данным издания, персоналу также рекомендовали избегать термина "переходный период", который относится к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода.

"Использовать "31 декабря 2020 года" вместо "Brexit" или "когда Великобритания покинула ЕС", использовать "до 31 декабря 2020" вместо "во время переходного периода", использовать "после 1 января 2021 года" вместо "после переходного периода", - приводит издание выдержки из документа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
27 декабря 2021 г. 07:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi