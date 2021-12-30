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Кипр ужесточил правила въезда иностранцев в первой половине января

Кипр ужесточил правила въезда иностранцев в первой половине января Кипр с 4 по 15 января ужесточил правила въезда для иностранных туристов, в этот период ПЦР-тесты нужно будет сдавать за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки и Пафоса.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 17:37
Кипр ужесточил правила въезда иностранцев в первой половине января

Кипр с 4 по 15 января ужесточил правила въезда для иностранных туристов, в этот период ПЦР-тесты нужно будет сдавать за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет.

Минздрав Кипра рекомендует использовать двойную хирургическую маску или маску с высокой степенью защиты, а также избегать использования тканевых масок.

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