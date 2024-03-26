О нас

Британский суд разрешил Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США

Британский суд разрешил Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США.
Другие страны
26 марта 2024 г. 14:52
Британский суд разрешил Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США

Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, суд Лондона дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

Такой шанс после состоявшихся в феврале слушаний дал 52-летнему австралийцу Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне.

"Ассанж не будет экстрадирован немедленно. Суд дал правительству Соединенных Штатов три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзят к нему (включая приговор) по причине его гражданства, что ему будет предоставлена такая же защита, согласно первой поправке, как и гражданину Соединенных Штатов, что смертный приговор не будет вынесен", - говорится в письменном решении суда.

В случае отсутствия таких гарантий Ассанж получит право оспорить постановление главы британского МВД о его экстрадиции, и суд вновь рассмотрит полный набор аргументов защиты Ассанжа, настаивающей на том, что при выдаче в США его жизни и здоровью будет грозить опасность. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая, постановил суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Четыре страны ЕС предложили запретить импорт из РФ лома чермета, меди и алюминия
Четыре страны ЕС предложили запретить импорт из РФ лома чермета, меди и алюминия
26 марта 2024 г. 14:22
В Афинах в результате нападения на школу ранены ученик и директор
В Афинах в результате нападения на школу ранены ученик и директор
26 марта 2024 г. 13:28
Около 20 человек могли упасть в воду после обрушения моста в Балтиморе
Около 20 человек могли упасть в воду после обрушения моста в Балтиморе
26 марта 2024 г. 13:20
У берегов Индонезии обнаружили тела девяти беженцев из Мьянмы
У берегов Индонезии обнаружили тела девяти беженцев из Мьянмы
26 марта 2024 г. 13:06
В Японии отзывают 108 тыс. пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы
В Японии отзывают 108 тыс. пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы
26 марта 2024 г. 11:14
Тайвань провел учения ПВО с участием истребителей и ЗРК Patriot
Тайвань провел учения ПВО с участием истребителей и ЗРК Patriot
26 марта 2024 г. 10:25
В Японии создали первое подразделение аналога морской пехоты США
В Японии создали первое подразделение аналога морской пехоты США
26 марта 2024 г. 09:13
В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи на высшем уровне с КНДР
В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи на высшем уровне с КНДР
26 марта 2024 г. 08:45
Темпы роста экономики стран Азии в 2024 году могут составить 4,5%
Темпы роста экономики стран Азии в 2024 году могут составить 4,5%
26 марта 2024 г. 08:18
Новая Зеландия обвинила китайских хакеров в атаках на сети парламента страны
Новая Зеландия обвинила китайских хакеров в атаках на сети парламента страны
26 марта 2024 г. 07:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi