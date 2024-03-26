Британский суд разрешил Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США

Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США.

Британский суд разрешил Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, суд Лондона дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

Такой шанс после состоявшихся в феврале слушаний дал 52-летнему австралийцу Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне.

"Ассанж не будет экстрадирован немедленно. Суд дал правительству Соединенных Штатов три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзят к нему (включая приговор) по причине его гражданства, что ему будет предоставлена такая же защита, согласно первой поправке, как и гражданину Соединенных Штатов, что смертный приговор не будет вынесен", - говорится в письменном решении суда.

В случае отсутствия таких гарантий Ассанж получит право оспорить постановление главы британского МВД о его экстрадиции, и суд вновь рассмотрит полный набор аргументов защиты Ассанжа, настаивающей на том, что при выдаче в США его жизни и здоровью будет грозить опасность. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая, постановил суд.