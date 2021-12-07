Британский солдат потребовал в суде от Минобороны компенсацию в 1,1 млн долларов

Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск в Высокий суд Лондона на Минообороны Великобритании, требуя компенсацию в 860 тыс. фунтов стерлингов (1,13 млн долларов).

Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск в Высокий суд Лондона на Минообороны Великобритании, требуя компенсацию в 860 тыс. фунтов стерлингов (1,13 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он считает, что трехнедельное нахождение в Эстонии в ноябре 2017 года сказалось на состоянии его здоровья, что повлияло на жизнь и работу.

31-летний военнослужащий, инженер по бронетехнике, в составе британского контингента был направлен в Эстонию в рамках многонациональной операции по "сдерживанию агрессии России" и демонстрации НАТО "в качестве очень боеспособной силы". Более 800 британских военнослужащих были переброшены в прибалтийское государство в рамках расширенного передового присутствия альянса.

Мвамба, находившийся в Эстонии с 10 ноября до 3 декабря, подвергся, согласно его заявлению, "воздействию экстремальных холодов", сильному переохлаждению, от чего он страдает стойким посттравматическим стрессовым расстройством и заиканием.

На предварительных слушаниях в суде адвокат Гурион Таузиг заявил, что последствия пребывания в Эстонии "серьезно появлияли" на "его социальное взаимодействие, образ жизни и перспективы работы".