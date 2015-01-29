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    ​Британские военные заявили об активности ВВС России к югу от страны

    Официальный представитель британского минобороны заявил, что воздушное пространство страны нарушено не было

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В небе к югу от города Борнмут (Великобритания), расположенного на берегу пролива Ла-Манш, были замечены два российских бомбардировщика; королевские ВВС по тревоге подняли в воздух два реактивных самолета Typhoon. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили британские военные.

    Британские пилоты смогли приблизить свои машины к предполагаемым российским самолетам на 300 метров и подать сигнал российским летчикам.

    Официальный представитель Минобороны Великобритании заявил, что самолеты королевских ВВС сопровождали "российские самолеты" до тех пор, пока те не перестали представлять интерес для британского воздушного пространства, "ни разу его при этом не нарушив".

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