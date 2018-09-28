Британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, третий подозреваемый якобы является сотрудником ГРУ, который мог выполнять «разведывательную миссию», чтобы помочь спланировать отравление Скрипалей.

Газета при этом не приводит имени нового предполагаемого фигуранта инцидента в Солсбери.