Британские бизнесмены призывают власти провести повторный референдум по Brexit

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Более 170 британских предпринимателей в письме к премьер-министру Терезе Мэй и лидеру лейбористов Джереми Корбину призвали провести второй референдум по Brexit,сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Газета Guardian пишет, что среди 172 человек, подписавших письмо - дизайнер Теренс Конран, архитектор Норман Фостер и биохимик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Пол Нерс.

"Так как часы тикают быстро в связи с тем, что мы выходим (из состава ЕС - ред.), политики не должны больше тратить время на фантазии. Мы призываем лидеров обеих главных партий поддержать народное голосование", - говорится в письме.

Отметим, что британский министр финансов Филип Хаммонд уже провел переговоры с ведущими представителями бизнеса.

Накануне правительство премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный Лейбористской партией в Палате общин.