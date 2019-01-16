Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Во время голосования, состоявшегося в среду в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства, 325 депутатов выразили поддержку кабинету министров при том, что недоверие высказали 306 народных избранников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причиной демарша лейбористов стали результаты состоявшегося накануне голосования в парламенте, которые стали провальными для Мэй. Депутаты с перевесом в 230 (432 "против" и 202 "за") отвергли согласованную сделку об условиях Brexit, что поставило под угрозу упорядоченный выход страны из состава Евросоюза.

Мэй после преодоления вотума недоверия заявила, что выполнит волю британского народа и осуществит Brexit.