    Британская полиция проводит обыски в бывшей резиденции экс-принца Эндрю

    • 20 февраля, 2026
    • 13:44
    Британская полиция провела обыски в бывшей резиденции брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в Беркшире после того, как его отпустили после 12-часового ареста.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    В то же время продолжаются следственные действия в его королевском особняке Royal Lodge в Виндзоре.

    По данным британских СМИ, это была его резиденция в течение десятилетий, пока он не уехал из особняка в феврале 2025 года по причине давления из-за его связей с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Полиция долины Темзы вчера завершила обыски в доме Маунтбеттена-Виндзора в поместье Сандрингем, где экс-принц был арестован.

    Отметим, что вчера Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали по делу Эпштейна.

