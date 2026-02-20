Британская полиция проводит обыски в бывшей резиденции экс-принца Эндрю

Британская полиция провела обыски в бывшей резиденции брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в Беркшире после того, как его отпустили после 12-часового ареста.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

В то же время продолжаются следственные действия в его королевском особняке Royal Lodge в Виндзоре.

По данным британских СМИ, это была его резиденция в течение десятилетий, пока он не уехал из особняка в феврале 2025 года по причине давления из-за его связей с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Полиция долины Темзы вчера завершила обыски в доме Маунтбеттена-Виндзора в поместье Сандрингем, где экс-принц был арестован.

Отметим, что вчера Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали по делу Эпштейна.