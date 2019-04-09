Британская палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit, сообщает BBC News, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Согласно замыслу разработчика проекта закона Иветт Купер, премьер-министр Тереза Мэй обязана назвать новый крайний срок Brexit, а после одобрения ее решения парламентом страны запрос будет передан в ЕС.

Законопроект сейчас находится в Палате общин парламента.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года.

20 марта Мэй уже просила Брюссель перенести Brexit с 29 марта на 30 июня.

ЕС согласился предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая только в том случае, если британский парламент одобрит соглашение по выходу из союза. В противном случае Brexit будет продлен только до 12 апреля, и в этот день страна должна будет покинуть ЕС без какого-либо соглашения.

Британский парламент пока не одобрил ни один из вариантов выхода из ЕС.