Британия сформировала штаб из 70 человек для отправки в Украину

Великобритания в рамках создания многонациональных сил для отправки их в Украину сформировала штаб численностью 70 человек.

Как передает Report, заявление об этом размещено на сайте британского правительства.

Бюджет штаба составил £200 млн ($269,7 млн). Деньги выделены из бюджета правительства Великобритании.

Ранее Минобороны Британии сообщало о выделении средств на подготовку к возможному размещению войск в Украине. Тогда в заявлении ведомства говорилось, что деньги направят на оснащение: модернизацию транспортных средств, систем связи, закупку новых средств защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, а также в целом подготовку к развертыванию.

Правительство Великобритании работает вместе с союзниками в рамках "Коалиции желающих" над возможностью отправки войск в Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил британский премьер-министр Кир Стармер в начале марта 2025 года.