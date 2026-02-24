Британия сформировала штаб из 70 человек для отправки в Украину
- 24 февраля, 2026
- 10:02
Великобритания в рамках создания многонациональных сил для отправки их в Украину сформировала штаб численностью 70 человек.
Как передает Report, заявление об этом размещено на сайте британского правительства.
Бюджет штаба составил £200 млн ($269,7 млн). Деньги выделены из бюджета правительства Великобритании.
Ранее Минобороны Британии сообщало о выделении средств на подготовку к возможному размещению войск в Украине. Тогда в заявлении ведомства говорилось, что деньги направят на оснащение: модернизацию транспортных средств, систем связи, закупку новых средств защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, а также в целом подготовку к развертыванию.
Правительство Великобритании работает вместе с союзниками в рамках "Коалиции желающих" над возможностью отправки войск в Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил британский премьер-министр Кир Стармер в начале марта 2025 года.