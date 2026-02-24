Britaniya Ukraynaya göndərmək üçün 70 nəfərlik qərargah formalaşdırıb
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 10:21
Böyük Britaniya Ukraynaya göndərmək üçün çoxmillətli qüvvələrin yaradılması çərçivəsində 70 nəfərdən ibarət qərargah formalaşdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı bəyanat Britaniya hökumətinin saytında yerləşdirilib.
Qərargahın büdcəsi 200 milyon funt sterlinq (269,7 milyon dollar) təşkil edib. Vəsait Böyük Britaniya hökumətinin büdcəsindən ayrılıb.
