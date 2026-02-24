İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Britaniya Ukraynaya göndərmək üçün 70 nəfərlik qərargah formalaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 10:21
    Britaniya Ukraynaya göndərmək üçün 70 nəfərlik qərargah formalaşdırıb

    Böyük Britaniya Ukraynaya göndərmək üçün çoxmillətli qüvvələrin yaradılması çərçivəsində 70 nəfərdən ibarət qərargah formalaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı bəyanat Britaniya hökumətinin saytında yerləşdirilib.

    Qərargahın büdcəsi 200 milyon funt sterlinq (269,7 milyon dollar) təşkil edib. Vəsait Böyük Britaniya hökumətinin büdcəsindən ayrılıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Böyük Britaniya Qərargah
    Британия сформировала штаб из 70 человек для отправки в Украину
    UK forms 70-person headquarters to send to Ukraine

    Son xəbərlər

    10:55

    Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"

    İnfrastruktur
    10:53

    Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb

    Hadisə
    10:52

    Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:51

    İranda helikopter qəzaya uğrayıb

    Region
    10:49

    Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstərib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    10:48

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    10:46

    Amnistiya aktı ilə 878 nəfər şərti cəzadan azad edilib

    Daxili siyasət
    10:46

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki yoldaşlıq matçı keçirəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti