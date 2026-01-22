Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер
Другие страны
- 22 января, 2026
- 23:46
Великобритания оказала содействие ВМС Франции в задержании танкера Grinch, следовавшего из российского Мурманска.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.
По его словам, поддержка британских королевских ВМС заключалась в отслеживании и мониторинге судна при его прохождении через Гибралтарский пролив. Для этого был задействован патрульный корабль британских ВМС HMS Dagger.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из РФ. Прокуратура Марселя начала расследование.
Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер
