İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Britaniya Fransa tərəfindən saxlanılan tankerin izlənməsinə kömək edib

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 00:09
    Britaniya Fransa tərəfindən saxlanılan tankerin izlənməsinə kömək edib

    Böyük Britaniya Rusiyanın Murmanskdan hərəkət edən "Grinch" tankerinin saxlanılmasında Fransa Hərbi Dəniz Qüvvələrinə (HDQ) yardım göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Krallığın müdafiə naziri Con Hili "Reuters" agentliyinə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Britaniya Kral Dəniz Qüvvələrinin (DQ) dəstəyi gəminin Cəbəllütariq boğazından keçərkən izlənməsi və monitorinqi olub. Bu məqsədlə Britaniya DQ-nin "HMS Dagger" patrul gəmisi cəlb edilib.

    Daha əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ölkə HDQ-nin Aralıq dənizində Rusiyadan gələn tankeri saxladığını bildirib. Marsel prokurorluğu araşdırmaya başlayıb.

    Fransa Rusiya Tankeri “Grinch” Böyük Britaniya “HMS Dagger”
    Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер

    Son xəbərlər

    00:45

    Kremldə Putin-Uitkoff görüşü başlayıb

    Region
    00:41

    Gürcüstan hökuməti BBC-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Region
    00:31

    Kobaxidze: Orta Dəhliz üzrə daşımalar son beş ildə yeddi dəfə artıb

    Region
    00:09

    Britaniya Fransa tərəfindən saxlanılan tankerin izlənməsinə kömək edib

    Digər ölkələr
    23:55

    Qrenlandiyada NATO-nun daimi missiyasının yerləşdirilməsi razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    23:43

    Tramp "JPMorgan Chase" bankı və onun direktoruna qarşı məhkəmə iddiası irəli sürüb

    Digər ölkələr
    23:25

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında həlak olanların sayı 67-yə çatıb

    Digər ölkələr
    23:10
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ölkədə benzinin qiymətinin ucuzlaşdığını açıqlayıb

    Region
    23:02

    Azərbaycanın futzal millisinin baş məşqçisi: "Danimarka ilə matçdakı nəticəyə görə məyusam"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti