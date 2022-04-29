Британия направит специалистов по изучению военных преступлений в Украине

Британские власти направят в начале мая специалистов по изучению военных преступлений, которые будут заниматься сбором данных о возможных правонарушениях в Украине.

Британские власти направят в начале мая специалистов по изучению военных преступлений, которые будут заниматься сбором данных о возможных правонарушениях в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Великобритании.

По его информации, специалисты, среди которых будут лица, занимающиеся расследованием случаев сексуального насилия в зоне боевых действий, станут "помогать украинскому правительству". Они приедут в Польшу в первой половине мая, где встретятся с "международными партнерами, представителями неправительственных организаций и беженцами", чтобы обсудить конкретную помощь, которую они могут оказать в расследовании.