Brent подорожала до $95,64 за баррель

Цены на нефть 15 апреля утром умеренно растут после резкого падения по итогам предыдущей сессии, которое было связано с ожиданиями деэскалации на Ближнем Востоке.

По данным на 8:12 мск (9:12 по Баку) стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличивается на $0,85 (0,9%) - до $95,64 за баррель. Днем ранее контракт снизился на $4,57 (4,6%), до $94,79 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах NYMEX к этому времени прибавили $0,2 (0,22%), достигнув $91,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подешевели на $7,8 (7,87%), до $91,28 за баррель.