Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 10:10
    Brent подорожала до $95,64 за баррель

    Цены на нефть 15 апреля утром умеренно растут после резкого падения по итогам предыдущей сессии, которое было связано с ожиданиями деэскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    По данным на 8:12 мск (9:12 по Баку) стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличивается на $0,85 (0,9%) - до $95,64 за баррель. Днем ранее контракт снизился на $4,57 (4,6%), до $94,79 за баррель.

    Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах NYMEX к этому времени прибавили $0,2 (0,22%), достигнув $91,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подешевели на $7,8 (7,87%), до $91,28 за баррель.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив Цены на нефть
    Brent crude rises to $95.64 per barrel amid market pressures

    Последние новости

    12:00

    Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    11:58

    Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

    Другие страны
    11:57

    Anglo Asian Mining в I квартале увеличила добычу меди в Азербайджане почти в 7 раз

    Промышленность
    11:56

    В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатов

    Происшествия
    11:56

    Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянского

    В регионе
    11:55

    Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-Рики

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы "Galaxy Orientis"

    Финансы
    11:51

    В Ясамале 31 обнаруженный памятник может быть взят под госохрану

    Kультурная политика
    11:46

    Гадир Халилов: При приеме документов в зарубежные вузы может использоваться ИИ

    Наука и образование
    Лента новостей