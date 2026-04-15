Шуша может установить побратимские связи с одним из городов Индонезии

Шуша может побрататься с одним из городов Индонезии.

Как сообщает карабахское бюро Report, идея была озвучена на встрече специального представителя президента в Шушинском районе Айдына Керимова с послом Индонезии в Азербайджане Берлианом Хелми.

А.Керимов проинформировал посла о проводимых в Шуше строительно-восстановительных работах, обновлении инфраструктуры и переселении населения, подчеркнув, что проекты восстановления и реконструкции в культурной столице страны основываются на самобытных архитектурных традициях Шуши и национальных ценностях народа.

Посол, в свою очередь, подчеркнул, что побратимство одного из городов Индонезии с Шушой в будущем может стать достойным вкладом в отношения между двумя странами.

На встрече также были обсуждены двусторонние отношения между двумя странами и народами, а также работа, проводимая по укреплению дружбы и развитию взаимовыгодного сотрудничества.