    Шуша может установить побратимские связи с одним из городов Индонезии

    Шуша может побрататься с одним из городов Индонезии.

    Как сообщает карабахское бюро Report, идея была озвучена на встрече специального представителя президента в Шушинском районе Айдына Керимова с послом Индонезии в Азербайджане Берлианом Хелми.

    А.Керимов проинформировал посла о проводимых в Шуше строительно-восстановительных работах, обновлении инфраструктуры и переселении населения, подчеркнув, что проекты восстановления и реконструкции в культурной столице страны основываются на самобытных архитектурных традициях Шуши и национальных ценностях народа.

    Посол, в свою очередь, подчеркнул, что побратимство одного из городов Индонезии с Шушой в будущем может стать достойным вкладом в отношения между двумя странами.

    На встрече также были обсуждены двусторонние отношения между двумя странами и народами, а также работа, проводимая по укреплению дружбы и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

    Города-побратимы Айдын Керимов Берлиан Хелми Шуша Индонезия
    Şuşa İndoneziyanın şəhərlərindən biri ilə qardaşlaşa bilər
    Azerbaijan's Shusha may establish sister city relations with one of Indonesia's cities

