Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

Президент США Дональд Трамп заявил, что "особые отношения" между США и Великобританией переживают сложный период, однако это не повлияет на предстоящий государственный визит короля Карла III, который состоится 27–30 апреля.

Как передает Report, об этом глава Белого дома сказал в интервью британскому Sky News.

В беседе Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности за политику в сфере энергетики и миграции.

Он также выразил недовольство тем, что ряд союзников по НАТО не поддержали его позицию в ряде международных вопросов, в том числе касательно эскалации на Ближнем Востоке.

Трамп назвал короля Карла III "великим джентльменом". "Я знаю его очень давно. Он замечательный, прекрасный человек", - отметил политик.

При этом добавил, что что заключил с Великобританией "выгодное торговое соглашение", однако подчеркнул, что оно "всегда может быть изменено".

Отвечая на вопрос журналистов об отношениях между США и Великобританией, Трамп заявил, что Лондон, по его мнению, не всегда поддерживал Вашингтон.

"Когда мы просили их о помощи, их не было… Когда они нам были нужны, их не было", - сказал Трамп.