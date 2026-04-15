Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

    • 15 апреля, 2026
    • 12:43
    Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

    Президент США Дональд Трамп заявил, что "особые отношения" между США и Великобританией переживают сложный период, однако это не повлияет на предстоящий государственный визит короля Карла III, который состоится 27–30 апреля.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома сказал в интервью британскому Sky News.

    В беседе Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности за политику в сфере энергетики и миграции.

    Он также выразил недовольство тем, что ряд союзников по НАТО не поддержали его позицию в ряде международных вопросов, в том числе касательно эскалации на Ближнем Востоке.

    Трамп назвал короля Карла III "великим джентльменом". "Я знаю его очень давно. Он замечательный, прекрасный человек", - отметил политик.

    При этом добавил, что что заключил с Великобританией "выгодное торговое соглашение", однако подчеркнул, что оно "всегда может быть изменено".

    Отвечая на вопрос журналистов об отношениях между США и Великобританией, Трамп заявил, что Лондон, по его мнению, не всегда поддерживал Вашингтон.

    "Когда мы просили их о помощи, их не было… Когда они нам были нужны, их не было", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Карл III Кир Стармер Североатлантический альянс (НАТО) Великобритания Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Çarlzın səfərinə təsir etməyəcək

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей