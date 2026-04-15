    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Çarlzın səfərinə təsir etməyəcək

    15 aprel, 2026
    12:49
    ABŞ ilə Böyük Britaniya arasındakı "xüsusi münasibətlər" çətin dövrdən keçir, lakin bu, kral III Çarlzın aprelin 27-30-da baş tutacaq dövlət səfərinə təsir etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Britaniyanın "Sky News" kanalına müsahibəsində deyib.

    Söhbət zamanı Tramp Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmeri, xüsusilə enerji və miqrasiya sahəsindəki siyasətinə görə yenidən tənqid edib.

    O, həmçinin NATO-dakı bəzi müttəfiqlərin bir sıra beynəlxalq məsələlərdə, o cümlədən Yaxın Şərqdəki eskalasiya ilə bağlı məsələdə onun mövqeyini dəstəkləməməsinə görə narazılığını bildirib.

    Tramp kral III Çarlzı "böyük centlmen" adlandırıb. "Mən onu çox uzun müddətdir tanıyıram. O, gözəl insandır", - siyasətçi qeyd edib.

    Bununla yanaşı, o, Böyük Britaniya ilə "sərfəli ticarət sazişi" bağladığını, lakin onun "hər zaman dəyişdirilə biləcəyini" vurğulayıb.

    Jurnalistlərin ABŞ-Böyük Britaniya münasibətləri barədə sualına cavab verən Tramp Londonun Vaşinqtona hər zaman dəstək göstərmədiyini söyləyib.

    "Biz onlardan kömək istəyəndə, bizə lazım olanda onlar yox idilər", - Tramp deyib.

    Donald Tramp Böyük Britaniya
    Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti