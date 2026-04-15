    15 апреля, 2026
    Эрдоган примет участие в неформальном саммите ОТГ в Туркестане - ОБНОВЛЕНО

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в неформальном саммите Организация тюркских государств (ОТГ) в Туркестане.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

    Приветствуя Джевдета Йылмаза, впервые посещающего Казахстан с визитом, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Турция является стратегическим партнером Казахстана.

    Джевдет Йылмаз поблагодарил за оказанное гостеприимство и передал Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания Реджепа Тайипа Эрдогана.

    По его словам, президент Турции придает особое значение своему предстоящему визиту в Казахстан 14 мая и участию в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

    Отметим, что неформальный саммит ОТГ состоится в Туркестане 15 мая.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит государственный визит в Казахстан.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана, об этом стало известно в ходе 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Турцией и Казахстаном.

    В рамках подготовки к визиту стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Переговоры провели премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

    "Наши торгово-экономические и инвестиционные связи динамично развиваются. Турция - один из пяти основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 9%. Экспорт казахстанских товаров увеличился более чем на 17,7%, достигнув $3,9 млрд. Правительство Казахстана заинтересовано в совместной работе по диверсификации структуры торговли с переориентацией на продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Бектенов.

    Джевдет Йылмаз отметил, что текущее заседание межправительственной комиссии рассматривается как база для стратегических консультаций, направленных на формирование дорожной карты торгово-экономических отношений на предстоящий период.

    Стороны отметили, что на сегодняшний день сторонами уже запущено 98 инвестиционных проектов на общую сумму $4 млрд в области строительства, легкой промышленности, металлургии, электронных приборов и др. На стадии реализации - еще 50 проектов на $3,9 млрд.

    Объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Турцией в 2025 году достиг 6,4 млн тонн (+35%). По Транскаспийскому международному транспортному маршруту уже перевезено более 4 млн тонн грузов. Стороны делают ставку на развитие Среднего коридора и модернизацию инфраструктуры.

    Рассмотрены вопросы развития энергетического партнерства с реализацией крупных совместных проектов в нефтегазовой отрасли, геологоразведке и др. Отмечено стратегическое значение пролегающей через территорию Турции трубопроводной инфраструктуры Баку-Тбилиси-Джейхан, через которую осуществляется транспортировка казахстанской нефти.

    Ərdoğan Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi sammitində iştirak edəcək - YENİLƏNİB
    Erdogan to attend Turkic States informal summit in Turkistan

