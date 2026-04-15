    Латвия рассматривает возможность создания СП с Азербайджаном по производству саженцев

    Экология
    • 15 апреля, 2026
    • 13:28
    Латвия рассматривает возможность создания СП с Азербайджаном по производству саженцев

    Латвия заинтересована в создании совместного предприятия с Азербайджаном по выращиванию и производству саженцев.

    Об этом министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе заявил в интервью Report.

    "Лесной сектор административно относится к сфере сельского хозяйства, и мы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству саженцев. Это позволило бы Азербайджану восстанавливать леса быстрее и с меньшими затратами. Это действительно важное направление. Несмотря на различия в породах деревьев, технологии выращивания саженцев и лесовосстановления во многом универсальны. Именно в этой области мы видим наибольший потенциал для эффективного сотрудничества", - отметил министр.

    Глава ведомства также подчеркнул, что в Латвии рассчитывают на развитие сотрудничества с Азербайджаном в области переработки отходов.

    "Я принимал участие в климатической конференции COP29 в Баку (в ноябре 2024 года - ред.), где также присутствовали представители латвийских частных компаний. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны государство также готово оказать необходимую поддержку. Это действительно важное направление, поскольку управление отходами остается одной из глобальных проблем, требующих совместных решений", - сказал Краузе.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Армандс Краузе Азербайджано-латвийские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Latviya Azərbaycanla ting istehsalı üzrə birgə müəssisənin yaradılması imkanını nəzərdən keçirir

