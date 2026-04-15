Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливе

Супертанкер Agios Fanourios I под флагом Ирака прошел через Ормузский пролив в Персидский залив, став первым нефтевозом, который пересек этот водный путь на северо-запад с начала блокады со стороны США.

Агентство отмечает, что в настоящий момент корабли ВМС США препятствуют движению судов в Оманском заливе. Также отмечается, что американские военные ранее вынудили некоторые танкеры, включая находящийся под санкциями США Rich Starry, развернуться.

Танкер Agios Fanourios I не направлялся в Иран и не включен в черный список США. Согласно системе отслеживания судов, судно движется в иракский город Басра.

Тем временем судно Rich Starry все еще находится в проливе и сигнализирует о том, что ожидает указаний. Данные отслеживания судов показывают, что оно по-прежнему полностью загружено тем же грузом, с которым вышло из Персидского залива.