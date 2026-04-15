    Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливе

    15 апреля, 2026
    Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливе

    Супертанкер Agios Fanourios I под флагом Ирака прошел через Ормузский пролив в Персидский залив, став первым нефтевозом, который пересек этот водный путь на северо-запад с начала блокады со стороны США.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

    Агентство отмечает, что в настоящий момент корабли ВМС США препятствуют движению судов в Оманском заливе. Также отмечается, что американские военные ранее вынудили некоторые танкеры, включая находящийся под санкциями США Rich Starry, развернуться.

    Танкер Agios Fanourios I не направлялся в Иран и не включен в черный список США. Согласно системе отслеживания судов, судно движется в иракский город Басра.

    Тем временем судно Rich Starry все еще находится в проливе и сигнализирует о том, что ожидает указаний. Данные отслеживания судов показывают, что оно по-прежнему полностью загружено тем же грузом, с которым вышло из Персидского залива.

    İraq bayrağı altında üzən supertanker Hörmüz boğazındakı ABŞ blokadasını keçə bilib
    Iraq-bound tanker sails into Gulf after second attempt at Hormuz

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей