    İraq bayrağı altında üzən supertanker Hörmüz boğazındakı ABŞ blokadasını keçə bilib

    Energetika
    15 aprel, 2026
    13:21
    İraq bayrağı altında üzən supertanker Hörmüz boğazındakı ABŞ blokadasını keçə bilib

    İraq bayrağı altında üzən "Agios Fanourios I" supertankeri Hörmüz boğazından keçərək Fars körfəzinə daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" "Bloomberg"ə istinadən məlumat yayıb.

    Bu, ABŞ tərəfindən blokada başlayandan bəri bu yol ilə şimal-qərbə doğru keçən ilk neft daşıyan gəmi olub.

    Agentlik qeyd edib ki, hazırda ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmiləri Oman körfəzində gəmilərin hərəkətinə mane olur. Həmçinin bildirilib ki, amerikalı hərbçilər daha əvvəl bəzi tankerləri, o cümlədən ABŞ sanksiyaları altında olan "Rich Starry" gəmisini geri dönməyə məcbur ediblər.

    "Agios Fanourios I" tankeri İrana doğru getmirdi və ABŞ-nin qara siyahısına daxil edilməyib. Gəmiləri izləyən sistemlər göstərir ki, tanker İraqın Bəsrə şəhərinə doğru hərəkət edir.

    Bu arada "Rich Starry" gəmisi hələ də boğazdadır və göstəriş gözlədiyinə dair siqnal verir. Məlumatlara görə, o hələ də Fars körfəzindən çıxdığı eyni yüklə yüklənmiş vəziyyətdədir.

    Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливе
    Iraq-bound tanker sails into Gulf after second attempt at Hormuz

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti