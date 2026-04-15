    15 апреля, 2026
    • 13:23
    Азербайджан изучает опыт Праги по интеграции общественного транспорта в единую систему

    Азербайджанская делегация прибыла в Чешская Республика с учебным визитом для изучения интеллектуальных подходов в сфере городской мобильности и организации общественного транспорта.

    Как сообщает Report, об этом в социальной сети написала менеджер по продажам Škoda Group Хелена Хроник.

    Программа поездки включает визит в компанию ROPID, которая считается одним из наиболее продвинутых координаторов интегрированного транспортного обслуживания в Европе. Здесь азербайджанской делегации представят модель, где метро, трамваи, автобусы и железная дорога работают как единый организм - с синхронизированным расписанием и общей тарифной системой.

    По словам Х. Хроник, транспортная система Праги представляет особый интерес благодаря высокой степени интеграции различных видов транспорта в единую структуру. Это не только повышает удобство для пассажиров, но и существенно снижает нагрузку на городскую инфраструктуру.

    Отдельное внимание будет уделено цифровым решениям. Делегация проведет переговоры с компанией Operator ICT, разработавшей платформу Lítačka - одно из наиболее всеобъемлющих цифровых решений в области оплаты проезда в Центральной Европе.

    В ходе встречи стороны обсудят внедрение электронных систем продажи билетов, а также использование технологий больших данных для мониторинга пассажиропотока, прогнозирования нагрузки и стратегического планирования городской мобильности.

    "Мы высоко ценим возможность поделиться чешским опытом и экспертизой в области современной мобильности и рассчитываем, что данный визит станет импульсом для углубления сотрудничества между Чехией и Азербайджаном", - подчеркнула Х. Хроник.

    Учебная миссия организована при содействии Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта Чешской Республики, агентства CzechTrade, а также посольства Чехии в Баку

    Azərbaycan ictimai nəqliyyatın vahid sistemə inteqrasiyası üzrə Çexiya təcrübəsini öyrənir
    Azerbaijan explores Czech public transport integration model

