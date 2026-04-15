    Azərbaycan ictimai nəqliyyatın vahid sistemə inteqrasiyası üzrə Çexiya təcrübəsini öyrənir

    15 aprel, 2026
    13:43
    Azərbaycan ictimai nəqliyyatın vahid sistemə inteqrasiyası üzrə Çexiya təcrübəsini öyrənir

    Azərbaycan nümayəndə heyəti şəhər mobilliyi və ictimai nəqliyyatın təşkil edilməsi sahəsində intellektual yanaşmaları öyrənmək üçün təlim məqsədilə Çexiyaya səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Škoda Group"un satış üzrə meneceri Helena Xronik sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    Səfər proqramına Avropada inteqrasiya olunmuş nəqliyyat xidmətinin ən qabaqcıl koordinatorlarından biri hesab edilən "ROPID" şirkətinə ziyarət daxildir. Burada Azərbaycan nümayəndə heyətinə metro, tramvay, avtobus və dəmir yolunun sinxronlaşdırılmış hərəkət cədvəli və ümumi tarif sistemi ilə vahid orqanizm kimi işlədiyi model təqdim olunacaq.

    H.Xronikin sözlərinə görə, Praqanın nəqliyyat sistemi müxtəlif nəqliyyat növlərinin vahid struktura yüksək dərəcədə inteqrasiyası sayəsində xüsusi maraq doğurur. Bu, təkcə sərnişinlər üçün rahatlığı artırmır, həm də şəhər infrastrukturuna düşən yükü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

    Rəqəmsal həllərə xüsusi diqqət yetiriləcək. Nümayəndə heyəti Mərkəzi Avropada gediş haqqının ödənilməsi sahəsində ən əhatəli rəqəmsal həllərdən biri olan "Lítačka" platformasını hazırlamış "Operator ICT" şirkəti ilə danışıqlar aparacaq.

    Görüşdə tərəflər elektron bilet satışı sistemlərinin tətbiqini, həmçinin sərnişin axınının monitorinqi, yüklənmənin proqnozlaşdırılması və şəhər mobilliyinin strateji planlaşdırılması üçün böyük məlumatlar (big data) texnologiyalarından istifadəni müzakirə edəcəklər.

    "Biz müasir mobillik sahəsində Çexiyanın təcrübə və ekspertizasını bölüşmək imkanını yüksək qiymətləndiririk və bu səfərin Çexiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə təkan verəcəyinə ümid edirik", - H. Xronik vurğulayıb.

    Tədris missiyası Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyinin, Nəqliyyat Nazirliyinin, "CzechTrade" agentliyinin, eləcə də Çexiyanın Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub.

    İctimai nəqliyyat Azərbaycan Çexiya Sərnişin daşıma Škoda Group Helena Xronik Praqa şəhəri Mərkəzi Avropa
    Азербайджан изучает опыт Праги по интеграции общественного транспорта в единую систему
    Azerbaijan explores Czech public transport integration model

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti