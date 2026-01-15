Brent подешевела до $64,37 за баррель на фоне заявлений Трампа
Другие страны
- 15 января, 2026
- 10:02
Цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения о возможности скорого американского удара по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
К 9:16 по бакинскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,15 (3,23%), до $64,37 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,05 (1,6%), до $66,52 за баррель.
Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,03 (3,27%), до $59,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,87 (1,42%), до $62,02 за баррель.
Последние новости
10:43
Названы судьи товарищеских матчей сборной Азербайджана против ДанииФутбол
10:42
Глава МВФ прибыла в Украину с необъявленным визитомДругие страны
10:34
В Загатале высота снежного покрова достигает 50 смЭкология
10:17
АЖД принял около 400 блок-поездов в 2025 годуИнфраструктура
10:02
Brent подешевела до $64,37 за баррель на фоне заявлений ТрампаДругие страны
09:49
Цена азербайджанской нефти незначительно снизиласьЭнергетика
09:48
В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждениеПроисшествия
09:44
Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитовДругие страны
09:38