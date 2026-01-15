Brent подешевела до $64,37 за баррель на фоне заявлений Трампа

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения о возможности скорого американского удара по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    К 9:16 по бакинскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,15 (3,23%), до $64,37 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,05 (1,6%), до $66,52 за баррель.

    Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,03 (3,27%), до $59,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,87 (1,42%), до $62,02 за баррель.

    цены на нефть Brent ICE Futures WTI NYMEX
    Trampın bəyanatları fonunda "Brent" ucuzlaşıb
    Brent falls to $64.37 per barrel amid Trump's comments

