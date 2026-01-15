İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Trampın bəyanatları fonunda "Brent" ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:34
    Trampın bəyanatları fonunda Brent ucuzlaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla bağlı bəyanatları fonunda neftin qiymətlərində kəskin ucuzlaşma qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

    Londonun "ICE Futures" birjasında Bakı vaxtı ilə saat 9:16-ya "Brent" markalı neftin mart fyuçersləri 2,15 ABŞ dolları (3,23 %) ucuzlaşaraq bir barel üçün 64,37 ABŞ dolları təşkil edib. Çərşənbə günü "Brent" 1,05 ABŞ dolları (1,6 %) bahalaşaraq bir barel üçün 66,52 ABŞ dollarına çatmışdı.

    Bu vaxta qədər Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında "WTI" markalı neftin fevral fyuçersləri 2,03 ABŞ dolları (3,27 %) ucuzlaşaraq bir barel üçün 59,99 ABŞ dollarına bərabər olub. Əvvəlki sessiyada müqavilənin dəyəri 0,87 ABŞ dolları (1,42 %) bahalaşaraq bir barel üçün 62,02 ABŞ dollarına çatmışdı.

    Donald Tramp İran neft İranda etirazlar
    Brent подешевела до $64,37 за баррель на фоне заявлений Трампа
    Brent falls to $64.37 per barrel amid Trump's comments

    Son xəbərlər

    10:49

    TRIPP-in açıqlanması təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi mesajlar ehtiva edən strateji addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Maliyyə
    10:38

    Hesablama Palatası Gənclər və İdman Nazirliyində maliyyə pozuntuları üzrə icra vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    10:34

    Trampın bəyanatları fonunda "Brent" ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Azərbaycanda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 7 % artıb

    Maliyyə
    10:28
    Foto

    Pakistanda ilk "ASAN xidmət" mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sosial müdafiə
    10:22

    Xırdalanda 1 yaşlı körpə ölüb

    Hadisə
    10:19

    Zaqatalada qarın hündürlüyü yarım metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:14

    FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti