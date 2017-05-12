Бразилия сняла введенный в 2015 году из-за вируса Зика режим ЧП

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Правительство Бразилии сообщило о прекращении действия режима чрезвычайного положения, объявленного в стране в ноябре 2015 года из-за вируса Зика.
Как передает Report, об этом сообщает Telesur.
Бразильские власти объяснили свое решение тем, что в текущем году число заболеваний лихорадкой Зика снизилось.
«Бразилия уже не отвечает требованиям, необходимым для поддержания режима чрезвычайного положения»,— отметили в Министерстве здравоохранения Бразилии.
По данным ведомства, с 1 января по 15 апреля в Бразилии зафиксировали 7,9 тыс. подозрений на заражение вирусом Зика, что на 95,4% ниже показателей за аналогичный период 2016 года (тогда было выявлено 170 тыс. 535 случаев). С момента объявления режима ЧП в Бразилии было подтверждено 2 тыс. 205 случаев заболевания вирусом у новорожденных, 259 младенцев умерли.
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