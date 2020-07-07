Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19

&Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса.

Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство штата Сан-Паулу.

"Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешило начало третьей фазы клинических исследований для проверки эффективности и безопасности вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.

Речь идет о вакцине, разработанной пекинской биофармацевтической компанией.

Для исследований будут отобраны 9 тысяч волонтеров из числа медиков, работающих с зараженными коронавирусом в шести штатах.

В настоящее время Бразилия уже испытывает вакцину, разработанную британским Оксфордским университетом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.