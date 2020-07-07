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Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19

Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19 &Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса.
Другие страны
7 июля 2020 г. 02:54
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19

Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство штата Сан-Паулу.

"Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешило начало третьей фазы клинических исследований для проверки эффективности и безопасности вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.

Речь идет о вакцине, разработанной пекинской биофармацевтической компанией.

Для исследований будут отобраны 9 тысяч волонтеров из числа медиков, работающих с зараженными коронавирусом в шести штатах.

В настоящее время Бразилия уже испытывает вакцину, разработанную британским Оксфордским университетом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.

                                                                                              

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