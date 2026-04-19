Бразилия, Мексика и Испания усиливают помощь Кубе

Бразилия, Мексика и Испания договорились увеличить объем координированной помощи Кубе для смягчения гуманитарной ситуации на острове.

Согласно совместному заявлению трех стран, стороны выступили за искренний диалог в соответствии с Уставом ООН и подчеркнули, что кубинский народ должен иметь возможность самостоятельно определять свое будущее.

Заявление было сделано после международного саммита в Барселоне, организованного премьер-министром Испании Педро Санчесом при участии президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Встреча была направлена на консолидацию усилий против ультраправых сил.