    Бразилия, Мексика и Испания усиливают помощь Кубе

    19 апреля, 2026
    • 00:07
    Бразилия, Мексика и Испания усиливают помощь Кубе

    Бразилия, Мексика и Испания договорились увеличить объем координированной помощи Кубе для смягчения гуманитарной ситуации на острове.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Согласно совместному заявлению трех стран, стороны выступили за искренний диалог в соответствии с Уставом ООН и подчеркнули, что кубинский народ должен иметь возможность самостоятельно определять свое будущее.

    Заявление было сделано после международного саммита в Барселоне, организованного премьер-министром Испании Педро Санчесом при участии президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Встреча была направлена на консолидацию усилий против ультраправых сил.

    Куба Бразилия Мексика Испания Луис Инасиу Лула да Силва Клаудия Шейнбаум Педро Санчес
    Braziliya, Meksika və İspaniya Kubaya yardımı artırır
    Brazil, Mexico, Spain pledge to send more aid to Cuba

